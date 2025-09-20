Мексиканский фигурист: желаю добра спортсменам из России. Каждый заслуживает шанса

Мексиканский фигурист Донован Каррильо тепло отозвался о российских спортсменах, которые присутствуют на квалификационном отборе к Олимпиаде-2026 в Пекине (Китай).

Каррильо занимает промежуточное второе место по итогам короткой программы (84,97 балла), впереди него только россиянин Пётр Гуменник (93,80 балла).

«В мире столько всего происходит, мне просто немного грустно, что решения некоторых людей могут повлиять на спорт. Я просто считаю, что для спортсменов должно быть больше ясности, потому что мы так усердно работали, чтобы попасть на эти соревнования, и мы все заслуживаем шанса.

Я желаю добра спортсменам в России и во всём мире, я просто надеюсь, что у них всё хорошо и они продолжат бороться за свои мечты, потому что каждый заслуживает шанса», — приводит слова Каррильо ТАСС.