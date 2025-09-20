ISU удалил ролик с россиянином Петром Гуменником из Пекина под украинскую песню

Международный союз конькобежцев (ISU) удалил из своих социальных сетей видеонарезку лучших моментов серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника в короткой программе олимпийского отбора под трек украинской группы Kazka «Плакала».
ISU ранее опубликовал зрелищный ролик с Гуменником под украинскую песню после того, как россиянин чисто откатал свою короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.
Гуменник — один из двух представителей России, которые были допущены на отборочный турнир на ОИ-2026. Пётр выступает в столице Китая в нейтральном статусе из-за бана России на фоне ситуации на Украине.
Гуменник уверенно выиграл короткую программу в Пекине, набрав 93,80 балла.
