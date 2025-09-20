«Мир настроен не в нашу сторону». Гербольдт — об оценке Гуменника на олимпийском отборе

Бронзовый призёр чемпионата России (2009) в парном катании Катарина Гербольдт высоко оценила выступление серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника в короткой программе олимпийского отбора, который проходит в Пекине (Китай). Гуменник уверенно выиграл КП, набрав 93,80 балла.

«Смотрела только выступление Петра, и он был хорош. Победа абсолютно заслуженная. На мой взгляд, Гуменник был более спокоен, хотя такая ответственность наверняка не проходит бесследно. Отличное и уверенное выступление, ждём такого же от всех наших ребят! Пётр молодец, желаю ему всё больше уверенности и спокойствия.

Сейчас не нужно воспринимать оценки нашим спортсменам. Нас продолжительное время не было на мировой арене, и мир настроен не в нашу сторону. К российским спортсменам относятся более критично. Плюс не было рейтинга. Все знают, что наши — лучшие, но рейтинговую систему никто не отменял. Если продолжим, рейтинг будет расти, и оценки станут выше», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.