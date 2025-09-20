Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мир настроен не в нашу сторону». Гербольдт — об оценке Гуменника на олимпийском отборе

«Мир настроен не в нашу сторону». Гербольдт — об оценке Гуменника на олимпийском отборе
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России (2009) в парном катании Катарина Гербольдт высоко оценила выступление серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника в короткой программе олимпийского отбора, который проходит в Пекине (Китай). Гуменник уверенно выиграл КП, набрав 93,80 балла.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24

«Смотрела только выступление Петра, и он был хорош. Победа абсолютно заслуженная. На мой взгляд, Гуменник был более спокоен, хотя такая ответственность наверняка не проходит бесследно. Отличное и уверенное выступление, ждём такого же от всех наших ребят! Пётр молодец, желаю ему всё больше уверенности и спокойствия.

Сейчас не нужно воспринимать оценки нашим спортсменам. Нас продолжительное время не было на мировой арене, и мир настроен не в нашу сторону. К российским спортсменам относятся более критично. Плюс не было рейтинга. Все знают, что наши — лучшие, но рейтинговую систему никто не отменял. Если продолжим, рейтинг будет расти, и оценки станут выше», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Гуменник с ноги ворвался на олимпийский отбор! Наш парень — с результатом уровня топ-4 ЧМ
Гуменник с ноги ворвался на олимпийский отбор! Наш парень — с результатом уровня топ-4 ЧМ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android