Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Экс-россияне Акопова и Рахманин квалифицировались на Олимпийские игры

Аудио-версия:
Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, ныне представляющие сборную Армении, отобрались на Олимпийские игры — 2026 в Милане за счёт успешного выступления на квалификационном турнире в Пекине. Они точно войдут в тройку лучших по итогам соревнований. Пара тренируется под руководством Фёдора Климова.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 09:30 МСК
Окончено

За произвольную программу спортсмены получили свои лучшие баллы в сезоне — 186,84.

В произвольной программе пара выполнила тройной подкрут третьего уровня, тройной тулуп, выброс тройной флип, секвенцию «тройной сальхов-двойной аксель-двойной аксель» (последний прыжок Акопова приземлила в степ-аут), три поддержки четвёртого уровня, выброс тройной сальхов, тодес третьего уровня, хорео-секвенцию на небольшие плюсы и хорео-вращение третьего уровня.

«Мы счастливы представлять Армению». Экс-россияне Акопова и Рахманин — об отборе на ОИ
