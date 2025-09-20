Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экс-россияне Акопова и Рахманин квалифицировались на Олимпийские игры

Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, ныне представляющие сборную Армении, отобрались на Олимпийские игры — 2026 в Милане за счёт успешного выступления на квалификационном турнире в Пекине. Они точно войдут в тройку лучших по итогам соревнований. Пара тренируется под руководством Фёдора Климова.

За произвольную программу спортсмены получили свои лучшие баллы в сезоне — 186,84.

В произвольной программе пара выполнила тройной подкрут третьего уровня, тройной тулуп, выброс тройной флип, секвенцию «тройной сальхов-двойной аксель-двойной аксель» (последний прыжок Акопова приземлила в степ-аут), три поддержки четвёртого уровня, выброс тройной сальхов, тодес третьего уровня, хорео-секвенцию на небольшие плюсы и хорео-вращение третьего уровня.