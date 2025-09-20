Экс-россияне Акопова и Рахманин заняли второе место на отборочном турнире в Пекине

Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие за сборную Армении, заняли второе место на отборочном турнире в Пекине к Олимпиаде-2026. Пара получила свои лучшие в сезоне баллы по сумме двух программ — 186,84. За короткую программу фигуристы набрали 63,85 балла, за произвольную — 122,99.

Победителями турнира в парном катании стали представители Китая Цзясюань Чжан и Ихан Хуан, набравшие суммарно 191,52 балла. Тройку лидеров замкнула японская пара Юна Нагаока и Сумитада Моригути, получившие за две программы 178, 66 балла.

Акопова и Рахманин получили разрешение представлять Армению на международных стартах в 2025 году. Фигуристы тренируются под руководством Фёдора Климова. Они являются серебряными призёрами этапа Кубка России (2021).