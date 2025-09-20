Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-россияне Акопова и Рахманин заняли второе место на отборочном турнире в Пекине

Экс-россияне Акопова и Рахманин заняли второе место на отборочном турнире в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие за сборную Армении, заняли второе место на отборочном турнире в Пекине к Олимпиаде-2026. Пара получила свои лучшие в сезоне баллы по сумме двух программ — 186,84. За короткую программу фигуристы набрали 63,85 балла, за произвольную — 122,99.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 09:30 МСК
Окончено

Победителями турнира в парном катании стали представители Китая Цзясюань Чжан и Ихан Хуан, набравшие суммарно 191,52 балла. Тройку лидеров замкнула японская пара Юна Нагаока и Сумитада Моригути, получившие за две программы 178, 66 балла.

Акопова и Рахманин получили разрешение представлять Армению на международных стартах в 2025 году. Фигуристы тренируются под руководством Фёдора Климова. Они являются серебряными призёрами этапа Кубка России (2021).

Материалы по теме
Экс-россияне Акопова и Рахманин квалифицировались на Олимпийские игры
Материалы по теме
Петросян хладнокровно откатала тренировку перед произволкой. До Олимпиады — один шаг! LIVE
Live
Петросян хладнокровно откатала тренировку перед произволкой. До Олимпиады — один шаг! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android