«Правильное решение». Меган Дюамель — о допуске Петросян и Гуменника к отбору на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном первенстве, двукратная чемпионка мира бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель, выступавшая в парном катании, рассказала, как относится к выступлению россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборе к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Я думаю, это было правильным решением. Они [ISU] разработали хорошие правила. Мы видим, что был создан прецедент, и они ему следовали. И выбрали тех [российских] фигуристов, которые подходили по критериям. Думаю, здесь всё справедливо.

Думаю, когда россияне приезжают на международные старты и катаются хорошо, это повышает общий уровень конкуренции, потому что остальные тянутся за ними. Это важно для спорта», — приводит слова Дюамель «РИА Новости Спорт».