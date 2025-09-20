Галлямов: Петросян и Гуменник показывают всему миру класс отечественной школы

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, оценил выступление российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника в коротких программах на квалификационном отборе к Олимпиаде-2026.

«Очень рад за Петра, который так хорошо откатал короткую программу, как и за Аделию, которая также лидирует. Оба наших спортсмена, несмотря на все сложности, на большой перерыв в международных соревнованиях, по-прежнему показывают всему миру класс отечественной школы. Желаю нашим ребятам успешных прокатов в произвольной. Будем болеть и верить в них», — приводит слова Галлямова ТАСС.