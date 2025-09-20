«Со страхом не знакомы». Косторная делает поддержку на девятом месяце беременности

Чемпионка Европы — 2020 в одиночном катании Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании со своим мужем Георгием Куницей, показала, как исполняет сложную спортивную поддержку. Сейчас Косторная находится на девятом месяце беременности, но ранее она показывала, как до сих пор продолжает кататься на льду и исполнять некоторые элементы.

«Они со страхом были не знакомы», — подписала видео Косторная.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница сообщили в социальных сетях, что станут родителями. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее стало известно, что Георгий Куница начнёт сезон с другой партнёршей.