«Положительно оцениваю сегодняшнее выступление». Москвина — о прокате Гуменника в Пекине

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на квалификационном турнире в Пекине. В короткой программе Гуменник набрал 93,80 балла.

«По телетрансляции трудно оценить атмосферу турнира. Но очень положительно оцениваю сегодняшнее выступление Петра — удалась и техническая, и художественная сторона, выглядел достойно. Мы не говорим «здорово» или «блестяще», мы говорим «очень хорошо». Ждём произвольной программы с нетерпением, равно как и выступления нашей Аделии Петросян, и очень болеем за них», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Квалификационный предолимпийский турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября в Пекине. Фигуристы, которые в одиночных видах займут по итогам соревнования первые пять мест, получат право участвовать в Олимпиаде в Милане.