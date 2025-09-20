«Эта пара — действительно армянская». Закарян — об отборе Акоповой/Рахманина на Олимпиаду

Вице-президент Федерации фигурного катания Армении Ари Закарян прокомментировал выступление спортивной пары Карина Акопова/Никита Рахманин, которая по итогам турнира в Пекине отобралась на Олимпийские игры.

«Это долгожданное событие для армянского фигурного катания, потому что это пара, которая действительно армянская. Карина Акопова – настоящая армянка. После долгого перерыва и большого ожидания – это серьёзное событие и для страны, и для спортсменов, для федерации.

Мы очень рады этому, но это только начало. Будем двигаться дальше», – сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Акопова и Рахманин отобрались на Олимпиаду в Милане по итогам квалификационного турнира в Пекине, где заняли второе место. Они получили разрешение представлять Армению на международных стартах в 2025 году. Ранее пара представляла Россию.