Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Эта пара — действительно армянская». Закарян — об отборе Акоповой/Рахманина на Олимпиаду

«Эта пара — действительно армянская». Закарян — об отборе Акоповой/Рахманина на Олимпиаду
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Федерации фигурного катания Армении Ари Закарян прокомментировал выступление спортивной пары Карина Акопова/Никита Рахманин, которая по итогам турнира в Пекине отобралась на Олимпийские игры.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 09:30 МСК
Окончено

«Это долгожданное событие для армянского фигурного катания, потому что это пара, которая действительно армянская. Карина Акопова – настоящая армянка. После долгого перерыва и большого ожидания – это серьёзное событие и для страны, и для спортсменов, для федерации.

Мы очень рады этому, но это только начало. Будем двигаться дальше», – сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Акопова и Рахманин отобрались на Олимпиаду в Милане по итогам квалификационного турнира в Пекине, где заняли второе место. Они получили разрешение представлять Армению на международных стартах в 2025 году. Ранее пара представляла Россию.

Материалы по теме
Экс-россияне Акопова и Рахманин заняли второе место на отборочном турнире в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android