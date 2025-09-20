«Победная музыка». Закарян назвал символичным прокат армянской пары под «Арцах» в Пекине

Вице-президент Федерации фигурного катания Армении Ари Закарян считает, что музыкальная композиция «Арцах», под которую исполнили короткую программу Карина Акопова и Никита Рахманин, имеет особое символическое значение. Арцахом Армения называет Нагорный Карабах в Азербайджане, бывшую спорную территорию.

«Короткая программа ребят имеет и символическое значение. Она была поставлена вместе с нашим армянским специалистом Саркисом Теваняном.

Я думаю, что легендарная музыка Ари Геворкяна всегда настраивает на победу и на успех на соревнованиях, прекрасный прокат. Это победная музыка. Я очень горд за успех наших ребят. Большая работа проделана тренерским штабом, ребятами. Спасибо нашей федерации, спасибо тем людям, которые им помогали», – сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Акопова и Рахманин отобрались на Олимпиаду в Милане по итогам квалификационного турнира в Пекине, где заняли второе место. Они получили разрешение представлять Армению на международных стартах в 2025 году. Ранее пара представляла Россию.