ISU перезалил видео с Гуменником, добавив вместо украинской песни музыку из его КП

Международный союз конькобежцев (ISU) перезалил ролик в своих социальных сетях с лучшими моментами короткой программы серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника. Теперь в качестве музыкальной основы выбрана изначальная мелодия из фильма «Парфюмер», под которую россиянин и катается в КП.
ISU ранее опубликовал ролик с Гуменником под украинскую песню группы Kazka «Плакала» после того, как россиянин чисто откатал свою короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.
Гуменник — один из двух представителей России, которые были допущены на отборочный турнир на ОИ-2026. Пётр выступает в столице Китая в нейтральном статусе из-за бана России на фоне ситуации на Украине.
Гуменник уверенно выиграл короткую программу в Пекине, набрав 93,80 балла.
- 20 сентября 2025
-
13:26
-
13:25
-
13:03
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:43
-
12:29
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:32
-
11:20
-
10:31
-
10:22
-
10:18
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:42
-
09:37
-
09:30
-
08:50
-
08:36
-
07:12
-
06:56
-
06:32
-
06:11
-
05:45
-
05:36
-
05:21
-
05:19
-
05:00