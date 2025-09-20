ISU перезалил видео с Гуменником, добавив вместо украинской песни музыку из его КП

Международный союз конькобежцев (ISU) перезалил ролик в своих социальных сетях с лучшими моментами короткой программы серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника. Теперь в качестве музыкальной основы выбрана изначальная мелодия из фильма «Парфюмер», под которую россиянин и катается в КП.

ISU ранее опубликовал ролик с Гуменником под украинскую песню группы Kazka «Плакала» после того, как россиянин чисто откатал свою короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.

Гуменник — один из двух представителей России, которые были допущены на отборочный турнир на ОИ-2026. Пётр выступает в столице Китая в нейтральном статусе из-за бана России на фоне ситуации на Украине.

Гуменник уверенно выиграл короткую программу в Пекине, набрав 93,80 балла.