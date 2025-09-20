«Отсидели полный карантин». Закарян — о переходе Акоповой и Рахманина из России в Армению

Вице-президент Федерации фигурного катания Армении Ари Закарян высказался о переходе спортивной пары Акопова/Рахманин из сборной России под флаг Армении.

«Переход был, как положено, ребята отсидели полный карантин, от звонка до звонка. И без дальнейших трудностей начали этот сезон. В принципе, трудностей существенных не было, насколько я знаю», – сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Акопова и Рахманин получили разрешение представлять Армению на международных стартах в 2025 году. Фигуристы тренируются под руководством Фёдора Климова. Они являются серебряными призёрами этапа Кубка России (2021).