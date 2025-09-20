Дюамель — о Мишиной и Галлямове на ОИ-2026: они поддерживали вещи, запрещённые правилами

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном первенстве, двукратная чемпионка мира Меган Дюамель, выступавшая в парном катании, заявила, что россияне чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются одними из её любимых фигуристов. Однако из-за их позиций они не могли принимать участие в Олимпийских играх — 2026.

«Справедливо ли, что Мишина и Галлямов не могут здесь выступать? В интернете были фотографии, которые все видели, они показывали, что спортсмены поддерживали вещи, прямо запрещённые правилами. Честно говоря, меня даже удивило, что именно эту пару выбрали, ведь если бы выбрали команду без таких историй, то, возможно, другая пара могла бы здесь выступить. Они много лет были моими любимыми спортсменам. Я комментировала Олимпиаду в Пекине и болела за их победу. Это одна из моих самых любимых пар, а Москвина — величайший тренер парного катания всех времён. Это команда, которую я всегда поддерживала», — приводит слова Дюамель ТАСС.

Мишина и Галлямов не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Александр сообщил, что намерен готовиться к Играм 2030 года.