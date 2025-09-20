«Ему могли и больше поставить». Первый тренер Гуменника — о выступлении фигуриста в Пекине

Татьяна Юрышева, первый тренер российского фигуриста Петра Гуменника, который принимает участие в предолимпийском отборочном турнире в Пекине, прокомментировала выступление бывшего подопечного. В короткой программе Гуменник набрал 93,80 балла.

«Прокат Гуменника оценю превосходно. Петя выжал всё, был спокоен, но чуть-чуть придерживался. Но это тактика — это нормально для него. Главное, что он чисто откатал. Молодец! На этом турнире не увидела конкурентов для Пети. Тут главное — психика. Надо собраться и спокойно всё сделать.

Оценки? Считаю, что ему могли и больше поставить. Но это первая разминка. У Пети первый старт такого уровня, ещё и первая разминка, поэтому всегда это придерживается. У нас, конечно, ему бы больше поставили.

Надеюсь, на произвольной Пете будет проще. Он будет в последней разминке, поэтому будет поспокойнее. Надеемся, что он покажет лучшее. Держим за него кулачки», – приводит слова Юрышевой Sport24.

Произвольная программа мужчин пройдёт 21 сентября, в воскресенье.

Квалификационный предолимпийский турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября в Пекине. Фигуристы, которые в одиночных видах займут по итогам соревнования первые пять мест, получат право участвовать в Олимпиаде в Милане.