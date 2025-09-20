Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

В ISU извинились за использование в видео с Петром Гуменником украинской песни

В ISU извинились за использование в видео с Петром Гуменником украинской песни
Комментарии

Представитель Международного союза конькобежцев (ISU) от всей организации принёс извинения за использование песни украинской группы в ролике с российским фигуристом Петром Гуменником.

Ранее ISU в соцсетях опубликовал ролик с Гуменником под украинскую песню группы Kazka «Плакала» после того, как россиянин чисто откатал свою короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24

«ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвящённом выступлению Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы исключить подобные ситуации в будущем»,– приводит слова представителя ISU ТАСС.

