В ISU извинились за использование в видео с Петром Гуменником украинской песни
Представитель Международного союза конькобежцев (ISU) от всей организации принёс извинения за использование песни украинской группы в ролике с российским фигуристом Петром Гуменником.
Ранее ISU в соцсетях опубликовал ролик с Гуменником под украинскую песню группы Kazka «Плакала» после того, как россиянин чисто откатал свою короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24
«ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвящённом выступлению Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы исключить подобные ситуации в будущем»,– приводит слова представителя ISU ТАСС.
