Украинский фигурист пожаловался на воровство среди спортсменов на Олимпийском отборе
21-летний украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал о неприятном инциденте, с которым столкнулся после проката короткой программы на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).
«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл всё, что мне выбросили на лёд. Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов.
Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого.
Фото: из личного архива Кирилла Марсака
Это совершенно неуважительно, спортсмены на международной арене не могут демонстрировать подобное поведение», — написал фигурист в социальных сетях.
По итогам КП Марсак занимает шестое место, лидерство удерживает россиянин Пётр Гуменник.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24
