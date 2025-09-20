Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Украинский фигурист пожаловался на воровство среди спортсменов на Олимпийском отборе

Украинский фигурист пожаловался на воровство среди спортсменов на Олимпийском отборе
Комментарии

21-летний украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал о неприятном инциденте, с которым столкнулся после проката короткой программы на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).

«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл всё, что мне выбросили на лёд. Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов.

Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого.

Фото: из личного архива Кирилла Марсака

Это совершенно неуважительно, спортсмены на международной арене не могут демонстрировать подобное поведение», — написал фигурист в социальных сетях.

По итогам КП Марсак занимает шестое место, лидерство удерживает россиянин Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24
Материалы по теме
Гуменник с ноги ворвался на олимпийский отбор! Наш парень — с результатом уровня топ-4 ЧМ
Гуменник с ноги ворвался на олимпийский отбор! Наш парень — с результатом уровня топ-4 ЧМ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android