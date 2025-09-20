Украинский фигурист пожаловался на воровство среди спортсменов на Олимпийском отборе

21-летний украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал о неприятном инциденте, с которым столкнулся после проката короткой программы на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).

«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками и украл всё, что мне выбросили на лёд. Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов.

Я знаю, что мы не являемся друзьями с некоторыми людьми здесь, но я лично никогда не говорил ничего плохого.

Фото: из личного архива Кирилла Марсака

Это совершенно неуважительно, спортсмены на международной арене не могут демонстрировать подобное поведение», — написал фигурист в социальных сетях.

По итогам КП Марсак занимает шестое место, лидерство удерживает россиянин Пётр Гуменник.