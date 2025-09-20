Скидки
Фигурное катание

Худайбердиева отреагировала на жалобу украинского фигуриста на воровство в Пекине

Чемпионка России 2023 года Елизавета Худайбердиева, выступавшая в танцах на льду вместе с Егором Базиным, отреагировала на жалобу со стороны 21-летнего украинского фигуриста Кирилла Марсака на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Марсак рассказал, что после короткой программы кто-то порвал его пакет с игрушками и украл их. «Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов», — заявил украинец.

«Напомню, что в раздевалку есть доступ у сервиса: волонтёры, организаторы», — написала Худайбердиева в социальных сетях.

По итогам КП Марсак занимает шестое место, лидерство удерживает россиянин Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24
