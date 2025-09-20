«Петросян и Гуменник справились с нервами». Траньков — о выступлении россиян в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступления российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на предолимпийском отборочном турнире в Пекине.

«Я не переживаю за фигуристов, а просто стараюсь смотреть и наслаждаться. Если у них всё получается — радуюсь, если нет — огорчаюсь. Никаких опасений точно не было, ведь у нас собраны одни из самых сильных тренеров.

Петросян и Гуменник справились с нервами. Всё-таки они не обладали большим опытом выступлений на международных соревнованиях и успели немного покататься только по юниорам. Нас 1300 с чем-то дней не было, а они вышли и почти не допустили помарок. Оба здорово справились с технической программой в короткой. Сильные духом», — приводит слова Транькова RT.

После коротких программ Петросян и Гуменник занимают лидирующие позиции.

Квалификационный предолимпийский турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября в Пекине. Фигуристы, которые в одиночных видах займут по итогам соревнования первые пять мест, получат право участвовать в Олимпиаде в Милане. Среди россиян участие в турнире принимают одиночки Аделия Петросян и Пётр Гуменник, в мае 2025 года получившие статус нейтральных спортсменов.