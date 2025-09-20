Бестемьянова — о выступлении Гуменника: абсолютно роскошный прокат

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высоко оценила прокат российского фигуриста Петра Гуменника на отборочном турнире в Пекине.

«Абсолютно роскошный прокат Гуменника с очень сильными прыжками. Необходимо также отметить и безупречный внешний вид. Посмотрите, как идеально сидел на нём костюм. Все эти компоненты просто идеально соединились в единый образ. Всё прекрасно! Что касается итоговой оценки Петра, то я не профессиональный арбитр и не могу судить их работу», — приводит слова Бестемьяновой RT.

По итогам короткой программы Пётр Гуменник занимает первое место, он набрал 93,80 балла.

Квалификационный предолимпийский турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября в Пекине. Фигуристы, которые в одиночных видах займут по итогам соревнования первые пять мест, получат право участвовать в Олимпиаде в Милане. Среди россиян участие в турнире принимают одиночки Аделия Петросян и Пётр Гуменник, в мае 2025 года получившие статус нейтральных спортсменов.