Белорусская фигуристка Виктория Сафонова квалифицировалась на Олимпийские игры в Милан

22-летняя белорусская фигуристка Виктория Сафонова обеспечила себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). На отборочном турнире в Пекине (Китай) Сафонова гарантировано войдёт в топ-5 по итогам соревнований.

Квалификацию на ОИ-2026 получат фигуристки, вошедшие в топ-5 на турнире в китайской столице. За своё выступление Сафонова получила 181,91 балла и занимает текущее первое место. Обойти её потенциально смогут только четыре спортсменки.

Лидером после короткой программы является российская фигуристка Аделия Петросян с результатом 68,72 балла. Она выступит под последним стартовым номером.