Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова квалифицировалась на Олимпийские игры в Милан

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова квалифицировалась на Олимпийские игры в Милан
Комментарии

22-летняя белорусская фигуристка Виктория Сафонова обеспечила себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). На отборочном турнире в Пекине (Китай) Сафонова гарантировано войдёт в топ-5 по итогам соревнований.

Квалификацию на ОИ-2026 получат фигуристки, вошедшие в топ-5 на турнире в китайской столице. За своё выступление Сафонова получила 181,91 балла и занимает текущее первое место. Обойти её потенциально смогут только четыре спортсменки.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96

Лидером после короткой программы является российская фигуристка Аделия Петросян с результатом 68,72 балла. Она выступит под последним стартовым номером.

Материалы по теме
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Live
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android