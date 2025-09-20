Белорусская фигуристка Виктория Сафонова квалифицировалась на Олимпийские игры в Милан
22-летняя белорусская фигуристка Виктория Сафонова обеспечила себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). На отборочном турнире в Пекине (Китай) Сафонова гарантировано войдёт в топ-5 по итогам соревнований.
Квалификацию на ОИ-2026 получат фигуристки, вошедшие в топ-5 на турнире в китайской столице. За своё выступление Сафонова получила 181,91 балла и занимает текущее первое место. Обойти её потенциально смогут только четыре спортсменки.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96
Лидером после короткой программы является российская фигуристка Аделия Петросян с результатом 68,72 балла. Она выступит под последним стартовым номером.
