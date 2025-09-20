Петросян выступит в произвольной программе на олимпийском отборе в прошлогоднем платье

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в произвольной программе олимпийского отбора в Пекине в прошлогоднем красном платье. Изменения претерпели лямки, которые заменили новыми, и пояс, который был затемнён.

В произвольной программе Петросян выступит со старой произвольной программой «Танго», которую исполняла в прошлом сезоне.

После короткой программы Петросян занимает лидирующую строчку с 68,72 балла.

Квалификационный предолимпийский турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября в Пекине. Фигуристы, которые в одиночных видах займут по итогам соревнования первые пять мест, получат право участвовать в Олимпиаде в Милане. Среди россиян участие в турнире принимают одиночки Аделия Петросян и Пётр Гуменник, в мае 2025 года получившие статус нейтральных спортсменов.