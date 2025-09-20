Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян выступит в произвольной программе на олимпийском отборе в прошлогоднем платье

Петросян выступит в произвольной программе на олимпийском отборе в прошлогоднем платье
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в произвольной программе олимпийского отбора в Пекине в прошлогоднем красном платье. Изменения претерпели лямки, которые заменили новыми, и пояс, который был затемнён.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Луна Хендрикс
Бельгия
66.92

В произвольной программе Петросян выступит со старой произвольной программой «Танго», которую исполняла в прошлом сезоне.

После короткой программы Петросян занимает лидирующую строчку с 68,72 балла.

Квалификационный предолимпийский турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября в Пекине. Фигуристы, которые в одиночных видах займут по итогам соревнования первые пять мест, получат право участвовать в Олимпиаде в Милане. Среди россиян участие в турнире принимают одиночки Аделия Петросян и Пётр Гуменник, в мае 2025 года получившие статус нейтральных спортсменов.

Материалы по теме
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Live
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android