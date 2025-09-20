Петросян выступит в произвольной программе на олимпийском отборе в прошлогоднем платье

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в произвольной программе олимпийского отбора в Пекине в прошлогоднем красном платье. Изменения претерпели лямки, которые заменили новыми, и пояс, который был затемнён.
В произвольной программе Петросян выступит со старой произвольной программой «Танго», которую исполняла в прошлом сезоне.
После короткой программы Петросян занимает лидирующую строчку с 68,72 балла.
Квалификационный предолимпийский турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября в Пекине. Фигуристы, которые в одиночных видах займут по итогам соревнования первые пять мест, получат право участвовать в Олимпиаде в Милане. Среди россиян участие в турнире принимают одиночки Аделия Петросян и Пётр Гуменник, в мае 2025 года получившие статус нейтральных спортсменов.
- 20 сентября 2025
-
17:09
-
16:56
-
16:55
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:18
-
16:12
-
16:09
-
15:59
-
15:23
-
14:41
-
13:26
-
13:25
-
13:03
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:43
-
12:29
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:32
-
11:20
-
10:31
-
10:22
-
10:18
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:42
-
09:37