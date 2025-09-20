Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла. Спортсменка вошла в пятёрку лучших фигуристок по итогам турнира, что обеспечивает ей возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация — 2026. Пекин, Китай. Женщины, получившие квоты

1. Аделия Петросян (Россия, выступает в нейтральном статусе).

2. Анастасия Губанова (Грузия).

3. Луна Хендрикс (Бельгия).

4. Виктория Сафонова (Беларусь).

5. Жуйян Чжан (Китай).