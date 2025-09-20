Скидки
Фигурное катание

Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане

Комментарии

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла. Спортсменка вошла в пятёрку лучших фигуристок по итогам турнира, что обеспечивает ей возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96

Фигурное катание. Олимпийская квалификация — 2026. Пекин, Китай. Женщины, получившие квоты

1. Аделия Петросян (Россия, выступает в нейтральном статусе).
2. Анастасия Губанова (Грузия).
3. Луна Хендрикс (Бельгия).
4. Виктория Сафонова (Беларусь).
5. Жуйян Чжан (Китай).

Аделия Петросян выиграла отборочный к ОИ-2026 турнир в Пекине
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
