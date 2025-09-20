Скидки
Татьяна Навка отреагировала на отбор Аделии Петросян на Олимпиаду-2026

Татьяна Навка отреагировала на отбор Аделии Петросян на Олимпиаду-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала выступление российской фигуристки Аделии Петросян на турнире в Пекине (Китай), позволившее ей отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Это просто замечательно! Поздравляю команду и Адель. Будем ждать Олимпиады с нетерпением. Это радостная новость для всех болельщиков», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии (204,96).

Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
