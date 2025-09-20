Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз поделился эмоциями от победы Петросян и её отбора на Олимпиаду-2026

Глейхенгауз поделился эмоциями от победы Петросян и её отбора на Олимпиаду-2026
Комментарии

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, поделился эмоциями от победы своей подопечной – двукратной чемпионки России Аделии Петросян – на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходит в Пекине (Китай). Петросян завоевала именную квоту на ОИ-2026.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96

«На данный момент мы смогли подготовиться к соревнованиям в такой форме. То, что Аделия справилась с таким давлением и нервами… Она первый раз выходила без тренера, это самый ответственный момент в её жизни. Она справилась и не сделала ни одной ошибки, выходила на соревнования в статусе лидера, так что я очень рад», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

Материалы по теме
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android