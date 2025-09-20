Глейхенгауз поделился эмоциями от победы Петросян и её отбора на Олимпиаду-2026

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, поделился эмоциями от победы своей подопечной – двукратной чемпионки России Аделии Петросян – на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходит в Пекине (Китай). Петросян завоевала именную квоту на ОИ-2026.

«На данный момент мы смогли подготовиться к соревнованиям в такой форме. То, что Аделия справилась с таким давлением и нервами… Она первый раз выходила без тренера, это самый ответственный момент в её жизни. Она справилась и не сделала ни одной ошибки, выходила на соревнования в статусе лидера, так что я очень рад», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.