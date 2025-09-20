Жулин: Аделия Петросян откатала потрясающе. Я как будто вернулся в 2022 год в Пекин

Серебряный призёр Олимпиады, а ныне известный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался о выступлении россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 209,63 балла.

«Очень понравился прокат Аделии. Ощущения — как будто я опять попал в 2022 год на Олимпийские игры в Пекин. Аделия откатала потрясающе для себя — всё чётко исполнила. Не пошла на суперсложный контент, чем всегда отличаются девочки Этери Тутберидзе, видимо, пока ещё не готова — травмы дают о себе знать. Думаю, к Олимпиаде она всё восстановит и будет там самым главным претендентом на золотую медаль», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.