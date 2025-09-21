Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Где смотреть прямую трансляцию произвольной программы Петра Гуменника на отборе к ОИ-2026

Где смотреть прямую трансляцию произвольной программы Петра Гуменника на отборе к ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, в Пекине (Китай) пройдёт произвольная программа у мужчин в рамках отборочного к Олимпиаде-2026 турнира. По итогам соревнований определятся имена пяти фигуристов, которую получат именные квоты на Олимпийские игры – 2026 в Милане. Соревнования начнутся в 08:45 мск.

Права на трансляцию произвольной программы у мужчин в квалификации к Олимпиаде-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Не началось

Лидером турнира в Пекине по итогам короткой программы стал серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник. Он представит свою ПП последним.

В прямом эфире выступление Петра Гуменника в ПП олимпийского отбора покажет онлайн-платформа Okko Sport.

Гуменник в Пекине выступает в качестве нейтрального атлета в связи с международным баном России. На олимпийский отбор помимо него допустили Аделию Петросян, которая уже выиграла турнир и завоевала путёвку на ОИ.

