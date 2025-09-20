Видео: эмоции Даниила Глейхенгауза от выступления Аделии Петросян на турнире в Пекине

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходит в Пекине (Китай), заняла первое место и завоевала именную квоту на ОИ-2026. Хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, с волнением смотрел за выступлением россиянки.

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

За своё выступление Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии (204,96). Напомним, первые пять фигуристок обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.