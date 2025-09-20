Скидки
Фигурное катание

Жулин: надеюсь на возвращение великолепной команды России на все турниры

Жулин: надеюсь на возвращение великолепной команды России на все турниры
Серебряный призёр Олимпиады, а ныне известный тренер в танцах на льду Александр Жулин выразил надежду на возвращение России на международную арену.

«Не переживал за выставления оценок за прокат Петросян. Я посмотрел на оценки и по короткой, и как ставили Петру Гуменнику. Был уверен, что к нам отнеслись благосклонно. Надеюсь на возвращение нашей великолепной команды на все турниры», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпийские игры — 2026 в Италии. За своё квалификационное выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии (204,96).

