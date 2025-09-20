«Достойно низкого поклона!» Алиев поздравил Петросян с отбором на Олимпиаду
Поделиться
Чемпион Европы в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев поздравил россиянку Аделию Петросян с победой на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 209,63 балла.
«Я искренне поздравляю Аделю с этой непростой задачей, с которой она справилась на ура. Завоевала квоту и теперь поедет на Олимпийские игры. Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями. БРАВО!!!» — написал Алиев на личной странице в социальных сетях.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96
Благодарю успешному выступлению Петросян отобралась на Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
18:43
-
18:34
-
18:23
-
18:14
-
18:00
-
18:00
-
17:35
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:22
-
17:09
-
16:56
-
16:55
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:18
-
16:12
-
16:09
-
15:59
-
15:23
-
14:41
-
13:26
-
13:25
-
13:03
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:43
-
12:29
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
11:50