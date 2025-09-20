«Достойно низкого поклона!» Алиев поздравил Петросян с отбором на Олимпиаду

Чемпион Европы в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев поздравил россиянку Аделию Петросян с победой на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 209,63 балла.

«Я искренне поздравляю Аделю с этой непростой задачей, с которой она справилась на ура. Завоевала квоту и теперь поедет на Олимпийские игры. Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями. БРАВО!!!» — написал Алиев на личной странице в социальных сетях.

Благодарю успешному выступлению Петросян отобралась на Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане.