Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Достойно низкого поклона!» Алиев поздравил Петросян с отбором на Олимпиаду

«Достойно низкого поклона!» Алиев поздравил Петросян с отбором на Олимпиаду
Комментарии

Чемпион Европы в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев поздравил россиянку Аделию Петросян с победой на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 209,63 балла.

«Я искренне поздравляю Аделю с этой непростой задачей, с которой она справилась на ура. Завоевала квоту и теперь поедет на Олимпийские игры. Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями. БРАВО!!!» — написал Алиев на личной странице в социальных сетях.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96

Благодарю успешному выступлению Петросян отобралась на Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане.

Материалы по теме
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android