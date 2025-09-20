Скидки
Татьяна Тарасова высказалась об отборе Аделии Петросян на Олимпиаду в Милане

Татьяна Тарасова высказалась об отборе Аделии Петросян на Олимпиаду в Милане
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян на турнире в Пекине (Китай), позволившее ей отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Поздравляю всех нас с успешным прокатом Петросян. Аделия выиграла и дала возможность России участвовать в Олимпийских играх в женском одиночном катании. Выступление очень хорошее, понравилась программа», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии (204,96).

