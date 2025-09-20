Радионова: отбор Петросян на Олимпиаду был важен для всего российского фигурного катания

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова прокомментировала выступление российской фигуристки Аделии Петросян на турнире в Пекине (Китай), позволившее ей отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Отбор на Олимпиаду был важен не только для Аделии, но и для всего российского фигурного катания. Нас давно не было на международной арене. Мы отправляли туда наших лучших ребят, и Аделия выступила достойно, ярко, уверенно — умница! Психологически этот старт был тяжёлым, в последний раз она выступала на международных соревнованиях три года назад. Это другой опыт. Хочется поздравить Аделию с уверенным первым местом. Одно слово: молодец! Она выполнила свою работу на пять с плюсом», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии (204,96).