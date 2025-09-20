Фото: эмоции Петросян после объявления оценок на отборочном к ОИ-2026 турнире в Пекине

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян одержала победу на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 209,63 балла. После объявления оценок россиянка улыбнулась и показала сердечко в камеру.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, первые пять фигуристок обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, результаты: