Фото: эмоции Петросян после объявления оценок на отборочном к ОИ-2026 турнире в Пекине
Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян одержала победу на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 209,63 балла. После объявления оценок россиянка улыбнулась и показала сердечко в камеру.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Напомним, первые пять фигуристок обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.
Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, результаты:
- Аделия Петросян (Россия) — 209,63 балла.
- Анастасия Губанова (Грузия) — 206,23.
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 204,96.
- Виктория Сафонова (Беларусь) — 181,91.
- Жуйян Чжан (Китай) — 179,76.
