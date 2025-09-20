Фото: Аделия Петросян на церемонии награждения отборочного к ОИ-2026 турнира в Пекине

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян одержала победу на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). На церемонии награждения россиянка обнялась с Луной Хендрикс из Бельгии.
Фото: Скриншот из трансляции
За своё выступление Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс (204,96). Напомним, первые пять фигуристок обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.
Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, результаты:
- Аделия Петросян (Россия) — 209,63 балла.
- Анастасия Губанова (Грузия) — 206,23.
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 204,96.
- Виктория Сафонова (Беларусь) — 181,91.
- Жуйян Чжан (Китай) — 179,76.