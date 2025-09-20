Рудковская: Россия тяжело, но возвращается на международную арену, сметая всех на пути

Известный продюсер Яна Рудковская оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян на турнире в Пекине (Китай), позволившее ей отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Аделия Петросян выиграла Олимпийский отбор в Пекине. Откатала очень достойно обе программы. Однозначно была лучшей и вчера и сегодня. Катала как раз на той арене, где мы два года назад показывали наши шоу «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Россия сложно, тяжело, но возвращается на международную арену, сметая всех на своём пути. Голодные до международных стартов наши ребята отдаются на максимуме! Гордимся и болеем завтра ещё и за Петю в произвольной программе!» — написала Рудковская на своей странице в социальных сетях.

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии (204,96).