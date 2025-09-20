Скидки
Медведева — Петросян: Аделия, с выходом на Олимпиаду! Верю, что у тебя всё получится

Медведева — Петросян: Аделия, с выходом на Олимпиаду! Верю, что у тебя всё получится
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева поздравила россиянку Аделию Петросян с завоеванием квоты на Олимпийские игры — 2026, а также призвала ISU и МОК прекратить несправедливые ограничения в отношении россиян.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96

«Аделия, с выходом на Олимпиаду! Ты большая умница! Поздравляю тебя и всю вашу команду: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз — вы снова сделали невозможное возможным. Подготовить спортсменку, которая не просто каталась, а боролась и побеждала, несмотря ни на что, — это огромный труд. Аделя, от всей души желаю тебе пройти этот путь до конца. Верю, что у тебя всё получится!

А Международному союзу конькобежцев и МОК хочется пожелать одного — включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов. Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах», — написала Медведева в социальных сетях.

