Аделия Петросян не появилась на пресс-конференции после отбора на ОИ-2026

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян не посетила пресс-конференцию после победы на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Также пресс-конференцию пропустила представительница Беларуси Виктория Сафонова, которая заняла четвёртое место и также квалифицировалась на Игры в Италии. Спортсменкам из России и Беларуси запрещено давать какие-либо официальные комментарии после прокатов. На пресс-конференции появились спортсменки, занявшие второе, третье и пятое места.

За своё выступление Петросян получила 209,63 балла. После объявления оценок россиянка улыбнулась и показала сердечко в камеру.