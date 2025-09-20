Скидки
Фигурное катание

Бойкова поздравила Петросян с завоеванием квоты на Олимпийские игры — 2026 в Милане

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова поддержала российскую фигуристку, двукратную чемпионку России Аделию Петросян после победы на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Лучшая», — подписала публикацию Бойкова на своей странице в социальных сетях.

Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла. Спортсменка вошла в пятёрку лучших фигуристок по итогам турнира, что обеспечивает ей возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.

