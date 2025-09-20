Горбачёва и тренер Федченко с трибун смотрели прокат Петросян на отборе к ОИ

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачёва и тренер Софья Федченко с трибун поддержали российскую фигуристку, двукратную чемпионку России Аделию Петросян, которая стала победительницей на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, проходящем в Пекине (Китай).

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассматривала возможность в последний момент заменить Аделию Петросян на Алину Горбачёву на отборочном турнире к Олимпийским играм – 2026 с подачи Федченко.

Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла. Спортсменка вошла в пятёрку лучших фигуристок по итогам турнира, что обеспечивает ей возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.