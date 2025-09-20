Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губанова: хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело

Губанова: хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, теперь представляющая Грузию, Анастасия Губанова высказалась о завоевании квоты на Олимпийские игры — 2026. На отборочном турнире в Пекине она заняла второе место с результатом 206,23.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96

«Хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело морально. Молодцы, что справились. Рада, что я собралась и у нас получился такой спортивный праздник», — приводит слова Губановой корреспондент Sport24.

Победу на соревнованиях завоевала россиянка Аделия Петросян. За своё выступление она получила 209,63 балла. Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс (204,96). Напомним, первые пять фигуристок обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.

Материалы по теме
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android