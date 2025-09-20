Губанова: хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело

Бывшая российская фигуристка, теперь представляющая Грузию, Анастасия Губанова высказалась о завоевании квоты на Олимпийские игры — 2026. На отборочном турнире в Пекине она заняла второе место с результатом 206,23.

«Хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело морально. Молодцы, что справились. Рада, что я собралась и у нас получился такой спортивный праздник», — приводит слова Губановой корреспондент Sport24.

Победу на соревнованиях завоевала россиянка Аделия Петросян. За своё выступление она получила 209,63 балла. Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс (204,96). Напомним, первые пять фигуристок обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.