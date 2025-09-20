Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Знаю, что могу лучше». Хендрикс — о своём результате на отборочном к ОИ-2026 турнире

«Знаю, что могу лучше». Хендрикс — о своём результате на отборочном к ОИ-2026 турнире
Комментарии

Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о своём выступлении на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). Она заняла третье место с результатом 204,96.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96

«Хочу поздравить всех пятерых фигуристок, которые получили квоты. Я счастлива выступить тут, знаю, что могу лучше, но удовлетворена тем, как в итоге всё сложилось», — приводит слова Хендрикс Sport24.

Победу на соревнованиях в Пекине одержала россиянка Аделия Петросян с результатом 209,63 балла. Второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Напомним, первые пять фигуристок обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.

Материалы по теме
Губанова: хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android