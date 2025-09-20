«Знаю, что могу лучше». Хендрикс — о своём результате на отборочном к ОИ-2026 турнире
Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о своём выступлении на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). Она заняла третье место с результатом 204,96.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96
«Хочу поздравить всех пятерых фигуристок, которые получили квоты. Я счастлива выступить тут, знаю, что могу лучше, но удовлетворена тем, как в итоге всё сложилось», — приводит слова Хендрикс Sport24.
Победу на соревнованиях в Пекине одержала россиянка Аделия Петросян с результатом 209,63 балла. Второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Напомним, первые пять фигуристок обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.
