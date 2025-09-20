Кагановская поздравила Петросян с победой на отборочном к ОИ-2026 турнире в Пекине

Двукратная победительница финала Гран-при России в танцах на льду Василиса Кагановская, ныне выступающая в паре с Максимом Некрасовым, поздравила россиянку Аделию Петросян с победой на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Фото: Из социальных сетей Василисы Кагановской

«Поздравляю!!! Лучшая», — написала Кагановская в социальных сетях.

Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла. Спортсменка вошла в пятёрку лучших фигуристок по итогам турнира, что обеспечивает ей возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.