Отборочный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026: результаты на 20 сентября 2025 года

В субботу, 20 сентября, в Пекине продолжилась соревновательная часть олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня турнира.
Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). 20 сентября
Женщины, итоговое положение:
1. Аделия Петросян (Россия) — 209,63 балла.
2. Анастасия Губанова (Грузия) — 206,23.
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 204,96.
Пары, итоговое положение:
1. Цзясюань Чжан – Ихан Хуан (Китай) – 191,52.
2. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 186,84.
3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 178,66.
Мужчины, короткая программа:
1. Пётр Гуменник (Россия) — 93,8.
2. Донован Каррильо (Мексика) — 84,97.
3. Франсуа Пито (Франция) — 81,24.