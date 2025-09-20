ISU: Аделия Петросян продемонстрировала выступление, отражающее дух чемпиона

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на выступление российской фигуристки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Аделия Петросян в произвольной программе квалификационного турнира на Олимпиаду 2026 года продемонстрировала выступление, отражающее дух чемпиона», — говорится в заявлении пресс-службы ISU.

Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла. Спортсменка вошла в пятёрку лучших фигуристок по итогам турнира, что обеспечивает ей возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.