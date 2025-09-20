Вайцеховская высказалась о выступлении Гуменника в короткой программе на турнире в Пекине

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выступлении россиянина Петра Гуменника в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине (Китай).

«Насколько подобный прокат Гуменника мог бы быть конкурентен на международной арене с полноценным соперничеством? Этот вопрос наверняка интересует многих, поскольку, по сути, уже сейчас речь идёт не о том, чтобы квалифицироваться на Игры в Милан, а о том, чтобы бороться там за медаль. И короткая программа — та самая визитная карточка фигуриста, на которую судьи будут ориентироваться в будущем.

Неслучайно накануне я написала, что Гуменнику в определённом смысле проще, чем Петросян: нет риска, что за оставшиеся до Игр месяцы у него изменятся параметры тела, не нужно восстанавливать прыжки — все они довольно уверенно смотрятся уже сейчас. Если брать за ориентир короткую мужчин на мартовском чемпионате мира, Гуменник был бы там вторым по сложности контента. Но это, пожалуй, единственный показатель, который абсолютно объективно отражает техническую реальность на мужском льду.

Остальное сильно зависит от состава и настроения судейских бригад, эмоций и вдохновения фигуриста во время проката, а также удачности его программ и реакции зала по ходу выступления. И уже сейчас очевидно, что решающую роль может сыграть вторая оценка — за компоненты», — написала Вайцеховская в своей колонке на RT.