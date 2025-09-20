Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Отборочный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026: расписание на 21 сентября 2025 года

В воскресенье, 21 сентября, в Пекине продолжится соревновательная часть олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего дня турнира.

Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). 21 сентября:

5:00. Танцы на льду. Произвольный танец;

8:45. Мужчины. Произвольная программа.

Отборочный турнир Skate to Milano является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов.

Ранее двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла.