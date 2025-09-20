Трусова: очень рада, что наших спортсменов допустили, что Петросян отобралась

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) высказалась о выступлениях Петра Гуменника и Аделии Петросян на олимпийском отборе.

«Оценивать выступления, наверное, я не буду. Я очень рада, что наших спортсменов допустили, что Аделия уже отобралась. Желаем удачи Пете. Надеюсь, у него также прекрасно это получится. Я считаю, что я не в той позиции, чтобы оценивать. Они большие молодцы, что вышли на международную арену и показали себя», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.