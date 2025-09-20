Елена Радионова оценила выступления Петросян и Гуменника на квалификации к ОИ

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова оценила выступления россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника на квалификационном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).

«Ребята молодцы, Пётр отлично исполнил свою программу, в принципе, к нему нет претензий — ни единой ошибки. Поэтому хочется пожелать ему удачи и так же успешно выполнить произвольную программу, как и короткую. Что касается Аделии — она большая умничка. Хочу отметить, что в такой непростой ситуации для ребят выступать психологически нелегко, особенно на международном уровне, ведь на них лежит двойная ответственность.

Аделя уже, можно сказать, на сто процентов выполнила свою задачу, Пётр пока на 50 процентов, потому что у него впереди ещё произвольная программа. Но, я думаю, результат Петросян говорит сам за себя: первое место, всё идеально сделано. Да, там была небольшая ошибочка в короткой программе, но ей это не помешало, и после короткой программы её произвольная тоже была очень уверенной», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.