Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Радионова оценила выступления Петросян и Гуменника на квалификации к ОИ

Елена Радионова оценила выступления Петросян и Гуменника на квалификации к ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова оценила выступления россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника на квалификационном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).

«Ребята молодцы, Пётр отлично исполнил свою программу, в принципе, к нему нет претензий — ни единой ошибки. Поэтому хочется пожелать ему удачи и так же успешно выполнить произвольную программу, как и короткую. Что касается Аделии — она большая умничка. Хочу отметить, что в такой непростой ситуации для ребят выступать психологически нелегко, особенно на международном уровне, ведь на них лежит двойная ответственность.

Аделя уже, можно сказать, на сто процентов выполнила свою задачу, Пётр пока на 50 процентов, потому что у него впереди ещё произвольная программа. Но, я думаю, результат Петросян говорит сам за себя: первое место, всё идеально сделано. Да, там была небольшая ошибочка в короткой программе, но ей это не помешало, и после короткой программы её произвольная тоже была очень уверенной», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android