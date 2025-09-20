Елена Радионова считает, что Аделии Петросян стоит оставить старые программы для ОИ

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова заявила, что россиянке Аделии Петросян стоит оставить старые программы для Олимпийских игр — 2026.

— Они правильно поступили, оставив постановки прошлых сезонов, потому что всё-таки они уже накатаны. Это те программы, которые хорошо раскрывают потенциал Адели и дают вторую оценку. Аделия сама по себе очень артистичная фигуристка, но я считаю, что именно эти программы показывают её с лучшей стороны.

— Как думаете, а правильно будет оставить эти программы на Олимпиаду?

— Да, почему бы и нет? Мне кажется, это абсолютно хорошие, интересные программы, Аделе очень идут. Ей вообще подходят такие яркие образы — как танго, так и Джексон, поэтому даже если они оставят это на Олимпиаду — это будет хорошо. Всё равно на международной арене это первый сезон с этими программами. Да, внутренний зритель видел эти постановки и очень их полюбил, а на международной арене зрители только-только начали открывать для себя эти образы, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.