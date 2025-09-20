Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Радионова считает, что Аделии Петросян стоит оставить старые программы для ОИ

Елена Радионова считает, что Аделии Петросян стоит оставить старые программы для ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова заявила, что россиянке Аделии Петросян стоит оставить старые программы для Олимпийских игр — 2026.

— Они правильно поступили, оставив постановки прошлых сезонов, потому что всё-таки они уже накатаны. Это те программы, которые хорошо раскрывают потенциал Адели и дают вторую оценку. Аделия сама по себе очень артистичная фигуристка, но я считаю, что именно эти программы показывают её с лучшей стороны.

— Как думаете, а правильно будет оставить эти программы на Олимпиаду?
— Да, почему бы и нет? Мне кажется, это абсолютно хорошие, интересные программы, Аделе очень идут. Ей вообще подходят такие яркие образы — как танго, так и Джексон, поэтому даже если они оставят это на Олимпиаду — это будет хорошо. Всё равно на международной арене это первый сезон с этими программами. Да, внутренний зритель видел эти постановки и очень их полюбил, а на международной арене зрители только-только начали открывать для себя эти образы, — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android