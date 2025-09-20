Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
08:45 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Елена Радионова оценила выступление чемпионок Европы на квалификации к ОИ

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова оценила выступление Анастасии Губановой и Луны Хендрикс на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Настя и Луна — это девочки с высокой второй оценкой, у них очень яркие программы. У Хендрикс всегда очень интересные костюмы, яркие постановки, и они действительно показывают женское катание, поэтому на них всегда интересно смотреть. Понятное дело, что ожидать от Насти и Луны элементов ультра-си опрометчиво, они их пока что не исполняли, но и не делают на этом акцент. Губанова и Хендрикс набирают хорошую вторую оценку именно этим прекрасным женским катанием. Обе — чемпионки Европы, именитые спортсменки, у них большой опыт на международной арене, и это сильно поможет им на Олимпиаде», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

